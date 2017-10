Cheikh Kanté à ses détracteurs : “si je pouvais recruter le double ou le triple, je l’aurais fait. Et, je l’assume”

Une réponse du berger à la bergère. L’ex-Directeur général (Dg) du Port autonome de Dakar (Pad) et nouveau Ministre auprès du Chef de l’Etat en charge du Plan Sénégal émergeant (Pse), Cheikh Kanté, n’a pas tardé à répondre à ses détracteurs.

«Je ne suis pas un voleur ; j’ai toujours fait des bénéfices durant mes 05 années de gestion», avoue-t-il dans les colonnes de L’Observateur.

Répondant à ceux qui l’accusent d’avoir signé 388 CDI et 28 CDD, il répond : «j’ai formé des professionnels, j’ai donné de l’emploi aux jeunes, je suis pour le plein emploi et si je pouvais recruter le double ou le triple, je l’aurais fait. Et, je l’assume».

Par ailleurs, Cheikh Kanté fait, également, savoir au nouveau patron du Pad d’être objectif dans tout ce qu’il dit. «Quand il dit que l’Excédent brut d’exploitation (Ebe) est passé de 27,944 milliards en 2014 à 06 milliards en 2016, il se trompe..», lâche-t-il.

D’ailleurs, «je lui conseille d’aller demander à Amadou Bâ (Ministre de l’Economie et des Finances), comment les 24,6 milliards de Dp Word ont été utilisés», tente-t-il de se justifier.

