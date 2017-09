« Cheikh Kanté avait déjà écrit aux autorités pour leur signifier que l’arrêté interministériel n° 6365 n’était pas bon» (Mama Diakhoumpa)

En grève depuis vendredi, le collectif des transporteurs de conteneurs agrées du Sénégal persiste et signe dans son exigence de la modification de l’arrêté interministériel n° 6365 en date du 10 juin 2009 relatif au transport routier et à la livraison des conteneurs. Au micro de leral.net, leur coordonnateur Mama Diakhoumpa livre les tenants et les aboutissants de leur lutte.

