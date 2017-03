Cheikh Mbengue : "la loi sur la Couverture Maladie Universelle au Sénégal est une demande forte"

Le Directeur général de l’Agence de couverture maladie universelle Cheikh Mbengue a enclenché sous la tutelle de Eva Marie Col Seck, la ministre de la Santé, un processus de réflexion interne pour l’élaboration d’un avant-projet de loi sur la CMU. Ces mardi 21 et mercredi 22 mars 2017 à 9H 00 au King Fahd Palace, Cheikh Mbengue préside un atelier de consultation de l’ensemble des acteurs, sur le Projet de loi instituant la Couverture Maladie Universelle au Sénégal. Seront présents à cet atelier : les Syndicats de la santé, les Partenaires Techniques et Financiers, les consommateurs et d’autres participants, intervenant dans la mise en œuvre de la CMU.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 15:58