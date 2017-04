Cheikh Ndoye, milieu de terrain des Lions : « Nous avons une dette envers les sénégalais »

Le capitaine angevin, remis de la désillusion sénégalaise au Gabon, soutient dans le journal Stades, que les "Lions" ont une dette envers le peuple sénégalais lors des prochaines échéances.



"Absolument ! Notre rêve était de remporter la Coupe d’Afrique que le Sénégal attend depuis des années. On a été éliminé par le Cameroun aux tirs. On a tous été déçus de cette élimination. Mais cela fait partie du football. Cette élimination nous fera grandir lors des prochaines échéances », regrette le milieu de terrain des "Lions" du Sénégal, Cheikh Ndoye.



Il confie : « C’est une réalité : nous avons une dette envers les Sénégalais. C’est pourquoi, on fera tout notre possible pour se qualifier à la coupe d’Afrique et à la Coupe du monde pour oublier la coupe d’Afrique 2017. Avec les joueurs dont nous disposons, nous sommes capables de rivaliser avec n’importe quelle équipe ».