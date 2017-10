Cheikh Ndoye sur Afrique Sud/Sénégal: « Un match ne se gagne pas par des déclarations »

Premier de son groupe, le Sénégal est plus que jamais proche de participer pour la deuxième fois de son histoire, à la Coupe du monde. Buteur lors du dernier match des "Lions" face au Cap Vert, Cheikh Ndoye croit fermement à une qualification au Mondial Russie 2018. Même s’il reconnait que la double confrontation contre l’Afrique du Sud en novembre prochain sera rude. Dans un entretien avec "Stades", Ndoye se montre confiant pour la suite des éliminatoires.



"Le coach sud-africain, Sturat Baxter, croit toujours en leurs chances de qualification. Un match ne se gagne pas par des déclarations. C’est peut être une stratégie pour lui. Mais la réponse se fera sur le terrain. Nous allons rester solidaires et attentifs aux consignes du coach et de son staff. Ce qui est important, c’est de se concentrer sur notre sujet et non sur des déclarations de l’adversaire."



Comment comptez-vous aborder ces deux matchs?



On va se préparer comme il le faut. Ces matchs ne seront pas faciles. Je suis sûr qu’aussi bien du côté de l’Etat que des fédéraux, tous les moyens seront mis à disposition pour voyager et jouer tranquillement en Afrique du Sud. Nous allons faire tout notre possible pour qualifier le Sénégal à la Coupe du monde.