Cheikh Omar Hanne du Coud est encore dans le collimateur de l’OFNAC

Le Directeur général du coud est bien dans la tourmente et ses partisans ont raison de s‘agiter. Il y a de cela quelques jours, le journal Libération révélait que le dossier de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) sur la gestion de Cheikh Omar Hanne, était à l’étude au niveau de la section financière du parquet.



Pour autant l’OFNAC n’en a pas fini avec le COUD

Selon des informations, une autre dénonciation vise cette gestion. Elle accuse, détails à l’appui, le DG du COUD d’autres pratiques pires que celles mis en cause par l’OFNAC dans son rapport communiqué au parquet.



Cette dénonciation est-elle fondée ? L’enquête de l’OFNAC répondra a cette question d’autant qu’une fois de plus, ce sont les deniers publics qui sont en jeu.



Pour rappel, l’OFNAC avait demandé que Cheikh Omar Hanne soit démis de ses fonctions et poursuivi dans le cadre de subventions versées à des agents du COUD ou remis au régisseur alors qu’elles étaient destinées à des personnes morales ou physiques extérieures au COUD. Ainsi que des montants de subventions sans bénéficiaires entre autre fautes notées par l’OFNAC.



Liberation