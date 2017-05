Cheikh Oumar Sy fusille la com de BBY : « On n’est pas en campagne présidentielle, mais législative »

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017

Le vendredi 12 mai 2017, le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) procédant à l’installation du bureau de la Cellule de Communication de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), s’était félicité du Yonnu Yokute, en célébrant dans la foulée les réalisations de Macky Sall. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le député Cheikh Oumar Sy de «Bës du niak» qui estime qu’en vantant les réalisations de Macky Sall, la cellule de communication de Benno Bok Yakaar est passée à côté, puisque, selon lui, on n’est pas en campagne présidentielle, mais plutôt législative.



« Si la campagne pour les législatives va porter sur les réalisations du chef de l'Etat, la cellule de communication de BBY passe de prime à bord à côté de la plaque. On n’est pas en campagne présidentielle mais législative. Il est plus pertinent de parler du bilan de la 12ème législature et quelles sont les réformes qui vont être proposées afin que l'Assemblée nationale soit plus efficace et joue son rôle dans le cadre du suivi des politiques publiques. Les présidentielles se tiendront en 2019 », a dénoncé Cheikh Oumar Sy sur sa page facebook.



Le SEP a ainsi opté pour la vulgarisation du bilan élogieux du Président de la République Macky SALL, Président de la coalition BBY. « La voie du progrès, c’est également les réalisations en matière d’infrastructures: De 2000 à 2001, 131 km de routes sont construites en moyenne par an; De 2012 à 2016, donc sous le régime de Macky Sall, 259km de route sont construites en moyenne par an, presque le double. 40 KM d’autoroute en 12 ans contre 224 km de linéaire d’autoroute d’ici à 2019, 790 km de pistes rurales réalisées, à termes il s’agit de construire et de réhabiliter plus de 3000 km de pistes pour parachever la mobilité rurale. Électrification en cours dans 406 villages soit un réseau de 2000 km », s’était félicité le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) procédant à l’installation du bureau de la Cellule de Communication de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).



Massène DIOP Leral.net

