Cheikh Seck, PS « nous souhaitons la sortie de Khalifa Sall pour qu’il puisse remplir sa fonction de parlementaire »

Interrogé sur la cohabitation qui n’a pas eu lieu finalement pour 13e Législature, le député-maire socialiste, Cheikh Seck dans un entretien avec le journal le Quotidien répond : elle ne pouvait pas avoir lieu parce que nous avons une opposition de médias et qui ne fait pas le terrain.



Ce ne sont pas les médias qui font gagner. N’eut été la venue de Me Abdoulaye Wade, il n’aurait pas le quart de ce qu’ils ont. Autant, il a boosté sa coalition, autant il a aidé les autres listes de l’opposition ; la plus grande déception devrait venir de Manko Taxawu Senegaal parce que Khalifa Sall croyait avoir une certaine aura dans ce pays, ce n’est pas le cas. A l’arrivée, la déception est totale. C’est regrettable parce qu’il aurait pu rester dans son parti et se retrouver avec au minimum 5 députés de son camp ».



«Encore on se demande s’il va siéger ? » S’interroge M. Seck qui par ailleurs indique que la justice va trancher et que « nous souhaitons la sortie de Khalifa Sall pour qu’il puisse remplir sa fonction de parlementaire », a conclu le camarade de Ousmane Tanor Dieng.

Le Quotidien