Cheikh Seck, député socialiste et maire de Ndindy, «si j’étais à la place de Aliou Sall, je ne postulerais à rien… » Le député-maire socialiste de Ndindy conseille à Aliou Sall de ne pas se présenter à la députation. Pour le camarade de parti d’Ousmane Tanor Dieng, le président de l’Association des maires du Sénégal (Ams) devrait se concentrer sur ladite structure qui, à son avis, « ne fonctionne pas ».

« Si j’étais à la place d’Aliou Sall, je ne postulerais à rien pour ne pas gêner son frère qui est président de la République. Qu’est-ce qu’un poste de député va lui servir ? A rien du tout ! Et il y a des positionnements qui gênent le président de la République », déclare Cheikh Seck, dans un entretien. Le responsable socialiste de renchérir : « deuxièmement, je pense qu’il gagnerait à se concentrer sur l’Ams et son fonctionnement, à contribuer pour l’amélioration des conditions de vies communes, à améliorer l’Acte III qui est une bonne reforme, mais qui a montré des insuffisances dans sa mise en œuvre. En tant que président de Commission dans le bureau de l’Ams, je peux dire que l’Ams ne fonctionne pas bien ».



Sur les investitures à venir au sein de « Benno bokk yakaar » (Bby), Cheikh Seck indique que : « je suis du département de Diourbel, de l’arrondissement de Ndindy. Du point de vue géographique, département de Diourbel, c’est deux arrondissements et une commune. Dans l’arrondissement de Ndindy, il y a 6 communes, en plus de la commune de Diourbel, cela fait 12 communes ». Sur sa lancée, le socialiste de souligner : "l’arrondissement de Ndoulo a 2 Hauts conseillers des collectivités territoriales, la commune de Diourbel a la 5e personnalité de l’Etat, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, un haut conseiller, des directeurs nationaux et généraux".



Il relève que « l’arrondissement de Ndindy n’a aucune responsabilité, aujourd’hui », à part la poste de sortant de député qu’il occupe ». « Donc, du point de vue prioritaire, l’arrondissement de Ndindy est prioritaire. Du point de vue profil, je présente le meilleur profil de tous les candidats. Je suis du Ps qui est une alliée sûre dans la mouvance présidentielle. Donc, ne pas faire de moi la tête de liste serait une trahison contre le Ps ».



Selon Cheikh Seck, ceux qui s’agitent et dont le profil laisse à désirer, ne donneront pas satisfaction à l’Assemblée nationale." Je demande aux autorités de Bby de faire très attention à ces investitures. Ce ne sont pas des menaces, mais il y a des choses qu’on ne saurait accepter", conclut-il.

