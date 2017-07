Cheikh Seck réélu à l’unanimité à la présidence des anciens internationaux

L’ancien gardien de but des Lions, Cheikh Seck qui est par ailleurs président du Jaraaf (élite sénégalaise) a été réélu ce samedi à la présidence de l’Association des anciens internationaux, a appris l’APS.



L’ancien portier international qui a joué quatre phases finales de CAN (1986, 1990, 1992 et 1994) a été réélu à l’unanimité, aucun candidat ne s’est présenté contre sa personne’’, ont précisé les mêmes sources.



‘’C’était une belle rencontre et nous avons eu la chance d’avoir des représentants des régions de l’intérieur avec des gens venus de Thiès et de Diourbel’’, a confirmé dans un entretien téléphonique, l’ancien portier qui préside aux destinées de son club formateur depuis septembre 2013.



La rencontre des anciens internationaux s’est tenue ce samedi matin au salon d’honneur de l’INSEPS.



En plus du Jaraaf de Dakar, Cheikh Seck a évolué pendant plusieurs années en Tunisie notamment à l’Espérance de Tunis.