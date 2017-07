Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue : Disparition du fervent talibé tidiane, du grand lébou, du brillant cadre (Par Diawdine Amadou Bakhaw Diaw)

Il était mon cadet au prytanée militaire, un collègue spécialiste de santé publique mais surtout un intellectuel (thi ndianga you ndieukeu ya), un politique engagé avec qui j’avais une grosse complicité.





Chacune de nos rencontres était le moment d’interminables discussions sur la politique, et surtout la culture : pour le taquiner je refusai de l’appeler par ses prénoms arabes Cheikh Seydi Aboubacar pour lui attribuer le prénom de Tagoulé ancêtre de la grande famille Mbengue léboue



Il s’en offusquait et me priait de le laisser porter les prénoms musulmans de son marabout tout étant fier de son ancêtre Tagoulé Mbengue. Et le débat continuait de savoir s’il se considérait comme lébou et musulman ou Musulman et lébou





Et toujours à ma grande fureur, il m’accusait d’être un thiedo walo walo et se déclarait quant à lui musulman, talibé tidiane tout étant héritier de la culture léboue



Spécialiste de santé publique la nomination de Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue comme DG de la CMU avait été unanimement salué par tous les secteurs de la santé. .





Et tout le Sénégal peut témoigner de son engagement passionné à la tête de l’agence de la CMU qui a la limite se confondait à lui.



Un homme bien est parti, un homme de foi, un fervent talibé tidiane s’en est allé

Notre pays et la communauté lébou perd l’un de ses plus brillants cadres

Adieu Tagoulé Mbengue le grand lébou, que la terre de Tivaouane te soit légère Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue.



Par Diawdine Amadou Bakhaw Diaw

