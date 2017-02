Cheikh Sidy Bâ sur la CAN 2017: «On n’avait pas besoin d’emmener des lutteurs et des communicateurs traditionnels au Gabon »

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017

Cheikh Sidy Bâ , l’ancien international sénégalais qui a joué la Coupe d’Afrique en 2000 au Nigéria, a fustigé le fait que le Sénégal ait été très folklorique à la CAN 2017 au niveau de l’organisation, avec la présence inutile de lutteurs et de communicateurs traditionnels au Gabon..



« Il faut plus de mentalité et dépassement de soi à notre équipe nationale. Surtout savoir que la haute compétition ne rime pas avec le folklore. On n’avait pas besoin d’emmener au Gabon des lutteurs et des communicateurs traditionnels », a martelé l’ancien international dans les colonnes du journal sportif Sport 11 dans sa livraison de ce vendredi.



« Le Sénégal n’a pas ce mental de tueur qui fait les grands champions. Il nous manque ce leader moral et technique. Contre le Cameroun qui avait une peur bleue du Sénégal, il fallait beaucoup d’audace. Bien avant le tournoi, j’avais pourtant averti. J’avais dit que ne voyais pas cette équipe du Sénégal gagner la CAN. Les joueurs sénégalais ont besoin de se frotter aux grandes nations de football. En plus, il faut beaucoup plus d’humilité et un moral à toute épreuve», a ajouté Cheikh Sidi Bâ.



Massène DIOP Leral.net

