Cheikh Tourade Camara, responsable politique Apr à Guédiawaye: «Les faucons font tomber les masques» Les adversaires et les partenaires du Maire de Guiédiawaye continuent à entretenir la polémique à quelques semaines du dépôt des candidatures. Après la sortie de quelques responsables de l'Apr rejetant la candidature du Président des Maires du Sénégal, Cheikh Tourade Camara, au nom des responsables du département, a apporté la réplique. Pour lui, l'horizon s’éclaircit puisque dit-il on « connaît qui est qui et qui fait quoi ».

«Les faucons font tomber les masques». Ainsi s'est exprimé Cheikh Tourade Camara au nom des responsables de l'Apr de Guédiawaye après la sortie virulente de quelques responsables du parti, à propos de la candidature du Maire de la Ville.



Selon lui, "qui se sent morveux, se mouche. Moustapha Diakhaté, Farba Ngom ont fini par faire tomber les masques". Pour cet apèriste favorable à Aliou Sall, le ridicule ne tue pas, parce que dit-il, "ils avaient couvert et bien défendu M. Aliou Sall lorsqu'il posait sa candidature pour les élections locales".



A en croire, Cheikh Tourade Camara, « un grand vent de solidarité souffle partout en faveur d’Aliou Sall, les gens le soutiennent parce qu'ils savent qu'il est une victime de comploteurs établis au Palais ».



A ceux qui disent que le maire de Guédiawaye est un militant de la 25e heure, Camara rappelle que le frère du Président s’est longtemps illustré dans l’échiquier politique travers son mouvement « Air Macky ».



« Le meilleur candidat est sans le doute Aliou Sall, qui est proche des populations, très modeste et qui cherche toujours les intérêts du département de Guiédiawaye », a soutenu Cheikh Tourade Camara.



Avec actu24.sn

