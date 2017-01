Cheikhou Kouyaté sur le match de dimanche : «On a une bataille qui nous attend… » Le capitaine de l’équipe nationale soutient que le groupe est prêt à livrer la «bataille» qui les attend dimanche contre la Tunisie. «On est prêt. On a bien travaillé pendant ces deux dernières semaines. Le match de demain est important. C’est une finale qui nous attend.

"On a une bataille qui nous attend ", a déclaré le capitaine des "Lions", ce samedi en conférence de presse d’après-match. Pour Cheikhou Kouyaté, face à la Tunisie, les "Lions" vont «essayer d’appliquer» ce qu’ils ont travaillé pendant la période de préparation.

Insistant sur la nécessité de faire un bon résultat dimanche et un bon parcours à la Can, le "lion" en chef soutient que cela est important pour redorer le blason de l’équipe nationale, terni par son passé peu élogieux en Can. «On a envie de se faire pardonner. On est là pour faire mieux qu’en 2015. C’est à nous de montrer qu’on a grandi et on a faim (de victoires et de titres) », dit-il.



