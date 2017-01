Cheikhou Oumar Gaye, directeur des Transports routiers, "606 personnes sont mortes dans les accidents de la route en 2016

Le directeur des Transports routiers Cheikh Oumar Gaye a présenté un bilan macabre en révélant qu'au Sénégal, les routes sont très mortelles. Il a annoncé que des réformes seront apportées à la délivrance des permis de conduire, ainsi que sur la modalité des visites techniques des véhicules.



Des instructions ont été données aux forces de l'ordre pour renforcer le contrôle routier. Aussi, pour l'octroi du permis de conduire, une application audiovisuelle sera introduite afin d'éviter tout contact humain lors de l'examen du code de conduite. De même, il est prévu de rendre obligatoire le passage au niveau des auto-écoles, et aussi l'introduction de la biométrie afin d'instaurer le permis à points.



Tout ceci pour infléchir cette courbe ascendante de morts enregistrés sur les routes. Il était hier à Ziguinchor dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation des acteurs à la sécurité routière, mais aussi de partage et de mise à niveau sur les projets de modernisation de l'administration des transports routiers. Sur la disponibilité des premières cartes à puces, le directeur des transports routiers affirme que le processus a été très long car il s'agit d'un appel d'offres international.



"On est en pleine négociation de contrat. Une fois que celui-ci est signé, le concessionnaire a six mois pour délivrer les premières cartes à puce qui seront disponibles au mois d'août", soutient-il. M. Gaye a également annoncé l'installation dans toutes les régions du pays de sites de contrôle des véhicules afin d'éviter le maximum possible d'accidents dus à la défectuosité des voitures.



Source: l'AS