Cheikhou Oumar Gaye, directeur des transports routiers : «On constate beaucoup de fraudes sur les documents de transport et cela constitue de réels problèmes de sécurité »

La direction nationale des transports a rencontré, jeudi, des acteurs du transport à Saint-Louis, dans le cadre d’une tournée nationale visant à sensibiliser ces derniers sur les nouvelles réformes du secteur.



Ces dispositions stipulent, entre autres, la numérisation et la sécurisation des documents de transport et, de manière globale, la modernisation de l’administration de ce secteur.



Cette dynamique s’est dressée suite aux dénonciations des nombreuses dérives mortelles enregistrées sur les routes, regrettées par le Chef de l’État, le Président Macky SALL.



« Cette une situation qui doit interpeller la conscience de tout le monde », a dit, ce matin, Cheikhou Oumar Gaye, le directeur général des transports qui s’est réjoui de l’accompagnement de l’administration territoriale de Saint-Louis.



« On constate beaucoup de fraudes sur les documents de transport et cela constitue de réels problèmes de sécurité », a regretté le DG qui dénonce un « manque de responsabilité » de la part de certains chauffeurs, avant de signaler que la numérisation de ces fichiers va permettre de corriger ces irrégularités

