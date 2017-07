Chelsea: Diego Costa était bien absent à la reprise mais...

Selon Sky Sports, Diego Costa n’était pas présent à la reprise de l’entraînement ce lundi matin. L’attaquant de Chelsea qui veut rejoindre l’Atlético de Madrid, aurait eu la permission de son club de ne pas participer à cette première séance.



Le feuilleton Diego Costa, épisode 28. Comme annoncé par AS dimanche, Diego Costa aurait bel et bien séché la reprise de l’entraînement avec les Blues prévue ce lundi.



Bientôt une offre de l'Atlético ?



Sky Sport annonce que le buteur espagnol sur lequel ne compte plus Antonio Conte, était absent en cette journée de reprise. Mais il ne l'aurait pas séchée puisqu'il aurait obtenu la permission de manquer cette journée.



Le joueur souhaite rejoindre l’Atlético de Madrid qui, en dépit de son interdiction de recrutement en 2017, serait sur le point de faire une offre pour son ancien joueur.



