Chelsea : Frank Lampard veut revenir.

« J'adorerais retourner à Chelsea », a-t-il déclaré samedi à Sky Sports. Aujourd'hui âgé de 38 ans, l'attaquant qui n'a pas encore mis un terme à sa carrière de footballeur pourrait intégrer le staff technique de son ancien club.

« Je serai toujours à Chelsea, quoiqu'il arrive, même si c'est simplement avec mon abonnement pour aller au stade. Je vais rester en contact avec eux », a-t-il déclaré.

Frank Lampard, a déjà quitté New York City en novembre passé et dit avoir reçu quelques propositions. Mais il adorerait, dit-il, retourner à Chelsea où il a évolué pendant treize ans.

Il a remporté avec Chelsea la ligue des champions en 2012, avec une génération de joueurs comme Didier Drogba, Michael Essien et Obi Mikel, entre autres.

Leral.net