Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici `Cher père de ma fille, tu es passé à côté d`un enfant incroyable`` Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2017 à 13:29 | | 0 commentaire(s)| Nombreuses sont les femmes qui ont, malheureusement, dû élever seules leur enfant, après que le père biologique de ce nouveau-né a décidé de partir et de ne pas assumer son rôle à part entière. Mais pour une jeune maman qui a souhaité rester anonyme, c'est finalement uniquement le père de sa fille qui est passé à côté de quelque chose: son enfant incroyable.

Elever seule son enfant après que son père a décidé de fuir ses responsabilités, c'est une situation que de nombreuses mères connaissent, bien malgré elles. Mais pour l'une d'entre elles, qui a décidé de rester anonyme, la seule personne qui devrait se sentir triste c'est précisément le père de sa fille, car c'est lui qui est passé à côté de l'enfant extraordinaire dont elle partage la vie à part entière.



"Cher père de ma fille, tu es passé à côté d'un enfant incroyable. Tu vas passer à côté des anniversaires, des diplômes, des premiers rendez-vous, et tu ne vas pas pouvoir regarder notre enfant se transformer en l'adulte étonnante qu'elle est destinée à devenir, avec ou sans toi", écrit ainsi cette mère au père de sa fille.



"Je ne te déteste pas parce que tu m'as donné un très bel enfant, mais j'ai perdu tout mon respect pour toi [...]. Les véritables hommes ne laissent pas leur enfant derrière. [...] Oui, les choses n'étaient pas faciles au début, mais tout est bien mieux maintenant, alors je me sens désolée pour toi, parce que tu passes réellement à côté de tout", a-t-elle ajouté.



"J'espère qu'un jour, tu regarderas en arrière, et que tu réaliseras l'immensité de ce que tu as laissé derrière toi", a-t-elle conclu dans cette lettre ouverte qui, pour sûr, ne laisse personne indifférent; du moins certainement pas les femmes qui, comme cette jeune mère, ont vécu la même situation.



Et qui sait, peut-être ce père regrettera-t-il réellement d'avoir raté l'occasion de voir grandir sa fille.



afriquefemme.com





