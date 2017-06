Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Chine: 141 personnes portées disparues dans un grave glissement de terrain Rédigé par Landing DIEDHIOU le 24 Juin 2017 à 11:11 | Lu 214 fois Il y aurait 141 personnes portées disparues. Un glissement de terrain a emporté 46 maisons du village chinois de Xinmo, dans la province du Sichuan, ce samedi 24 juin 2017 vers 6h du matin, heure locale. Les sauveteurs sont à la recherche de survivants.

L'effondrement d'un pan de montagne a frappé un village isolé de Chine, ce samedi dans la province du Sichuan. Quelque 46 maisons de Xinmo ont été ensevelies. Selon Chen Tiebo, un capitaine de la police armée de la préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba, où s'est déroulé le drame, les pluies de ces derniers jours seraient à l'origine de l'éboulement.



Les débris ont par ailleurs bloqué le lit d'une rivière et bloqué la route sur près de deux kilomètres.



Un plan d'urgence a été déclenché par les autorités. Le président Xi Jinping a appelé à « faire tous les efforts possibles pour réduire le nombre de morts et de blessés », rapporte la chaîne de télévision CCTV. Plus de 300 policiers, militaires et pompiers sont sur place, selon l'agence Chine nouvelle.



Quelque 500 pompiers se sont rendus sur les lieux du drame. Un couple et son bébé âgé d'un mois ont été sortis des décombres et conduits à l'hôpital, selon les autorités locales de la ville de Maoxian. Un autre survivant a été repéré. Les secouristes s'efforçaient de le dégager.



Les recherches s'annoncent compliquées. Les victimes seraient ensevelies sous plusieurs dizaines de tonnes de roches, et la pluie devrait continuer à tomber toute la journée. Situé en bordure du plateau tibétain, le Sichuan - quatrième province la plus peuplée du pays avec 80 millions d'habitants, avait été frappé en mai 2008, par un séisme gigantesque dans la région de Wenchuan, à quelques dizaines de kilomètres de Xinmo.



Le drame avait fait 87 000 morts. Cette catastrophe est à l'origine de la fragilisation du massif.



