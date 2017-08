Chine : Graziano Pellè et Papiss Cissé portent le Shandong Luneng

Après sa défaite contre le Chongqing Lifan mercredi sur un but d'Alan Kardec (0-1), le Shandong Luneng a réagi avec vigueur ce samedi, en étrillant le Shanghai Shenhua (5-0).



L'équipe de Felix Magath a été portée par ses stars Papiss Cissé et Graziano Pellé. Le Sénégalais a signé son neuvième but de la saison à bout portant, alors que l'Italien a inscrit un doublé, pour porter son total à cinq buts, avec une tête décroisée et un tacle primé sur un centre tendu.



Au classement, le Shandong Luneng revient à la troisième place.