Chine, la maltraitance des personnes âgées illustrée par un fait-divers sordid :une femme de 92 ans, confinée dans une porcherie, provoque l'indignation La vidéo d'une Chinoise de 92 ans, confinée dans une porcherie, provoque l'indignation en Chine. La vidéo mise en ligne le 6 janvier dernier a été visionnée par des millions d'internautes qui accusent sa famille de traitement inhumain et de graves négligences. Ce fait-divers relance la question du système de soins des séniors en Chine.

Assise à même le sol dans une porcherie, madame Yang s'adresse d'une voix faible à la personne qui filme la vidéo : « Je ne peux rien voir » dit-elle, l'air hagard, à travers les barres de son enclos.



Selon la presse régionale du Guangxi, dans le sud de la Chine, cela fait plusieurs années que la dame de 92 ans vit dans cette cellule de 10m2, avec un banc de bois en guise de lit. Son fils et sa belle-fille assurent que la vieille dame s'est installée dans la porcherie de son plein gré et nient tout mauvais traitement.



Pourtant, des photos publiées dans la presse il y a trois jours lors de son examen médical montrent un corps émacié. La nonagénaire aurait été privée de nourriture, battue et injuriée.



Ce fait-divers met en lumière la question du système de soins des personnes âgées en Chine. La population chinoise vieillit rapidement, notamment en raison de la politique de limitation des naissances. Les défaillances du système laissent des centaines de millions de personnes âgées en grande difficulté sans accès à des soins décents. Le pays compte aujourd'hui plus de 212 millions de personnes âgées de plus de 60 ans.

