Christian Bassogog, ailier camerounais, "sortir le Sénégal, juste incroyable" Auteur d’un match solide samedi face aux "Lions" du Sénégal, lors du quart de finale de cette CAN 2017 remporté aux tirs au but (0-0, 4-5 t.a.b) par les "Lions Indomptables", l’ailier camerounais Christian Bassogog qui évolue à Aalborg au Danemark avoue que ses coéquipiers et lui ont souffert mais ils n’ont rien lâché pour se qualifier au tour suivant.

L'attaquant camerounais soutient que son équipe a su faire face à une équipe du Sénégal qui a de grand joueurs dans son effectif. Christian Bassogog soutient ainsi, "avec notre petite équipe, on a pu bousculer le Sénégal, cela a payé".



Dans ce match à élimination directe, l'ailier camerounais explique sa motivation lors de cette rencontre. "On a préparé les tirs au but, cela n'a pas été facile, je tire le chapeau à mes coéquipiers et à tout le staff technique pour le travail qu'ils font. Je tire aussi mon chapeau au gardien Ondoa, c'est grâce à lui qu'on est en demi-finale".



Savourant encore la qualification pour les demi-finales, il estime que, " sortir une équipe comme le Sénégal avec tous les joueurs qu'il possède, c'est juste incroyable, mais on a fait l'essentiel. Il y a encore une demi-finale à jouer". Il ajoute que "c'’était un match compliqué en effet, mais le plus dur a été fait avec cette qualification en demi-finale. Ça s’est joué aux tirs au but, et la réussite a plus été de notre côté. L’objectif à présent, c’est de gagner le prochain match. Nous ne sommes pas favoris, peu importe l’adversaire. On fera ce qu’on sait faire le mieux pour aller jusqu’au bout de ce tournoi ».

