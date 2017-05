Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Christian Karembeu a épousé sa nouvelle compagne de 25 ans Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 23:01 | | 0 commentaire(s)| Deux ans après le mariage de son ex Adriana Karembeu avec l'homme d'affaires André Ohanian, Christian Karembeu s'est aussi remarié avec sa compagne de 25 ans.

Carnet blanc. Six ans après sa rupture avec Adriana, Christian Karembeu, 46 ans, a refait sa vie. L'ex-footballeur a épousé sa nouvelle compagne, Jackie Chamoun comme le rapporte la presse libanaise. Christian Karembeu s'est uni officiellement à la jeune skieuse libanaise de 25 ans au cours d'une cérémonie civile privée organisée dans la mairie du Pirée, en Grèce, l'ancien footballeur travaillant désormais comme consultant pour le club Olympiakos. Les invités étaient triés sur le volet. Christian Karembeu a notamment pu compter sur la présence de son ami Yannis Moralis. Une autre cérémonie s'est déroulée à Beyrouth au Liban au début du mois. 150 invités étaient présents pour applaudir les jeunes mariés au cours d'une soirée respectant la tradition libanaise. "L'entrée des mariés, au milieu d'une bamboula d'amaryllis blanches, de roses bébés et de branches d'amandier, (...) a été saluée par une zaffé de la troupe 7e art. Une tradition incontournable des mariages libanais" peut-on lire sur les articles de presse parus au Liban. Jackie Chamoun portait une jolie robe en dentelle mettant en valeur ses jolies formes. Une silhouette qui avait notamment valu à la jeune femme d'être au cœur d'un scandale pendant sa participation aux JO de Sotchi en 2014 après avoir posé à demi-nue dans un calendrier autrichien...



Closer





