Christian Karembeu s'est remarié: Il a épousé la sublime Jackie Chamoun, 25 ans

C'est d'abord au cours d'une cérémonie civile privée dans la mairie du Pirée, région portuaire de la ville d'Athènes, que Christian Karembeu et sa belle Jackie se sont dit oui. Le mariage a été officié dans le plus grand secret par Yannis Moralis, un ami de Christian Karembeu, en présence des proches de l'ancien footballeur et de la jeune skieuse. Cette célébration en Grèce ne doit rien au hasard puisque Christian Karembeu travaille actuellement comme consultant à l'Olympiakos, club où il a lui-même joué de 2001 à 2004.





Quelques jours plus tard, au début du mois de mai, une autre cérémonie a été organisée au Liban, à Beyrouth. Entourés de 150 invités, les jeunes mariés ont fêté leur union au restaurant Liza Beirut dans la plus grande tradition libanaise.



"L'entrée des mariés, au milieu d'une bamboula d'amaryllis blanches, de roses bébés et de branches d'amandier, (...) a été saluée par une zaffé de la troupe 7e art. Une tradition incontournable des mariages libanais", rapporte la presse locale.



Comme l'attestent les photos partagées, Christian Karembeu portait un costume bleu marine, une chemise blanche et un noeud papillon, tandis que Jackie Chamoun avait opté pour une robe en dentelle nouée dans le cou.





UN MARIAGE ET UN BÉBÉ EN ROUTE ?



À en croire Ici Paris, Christian Karembeu s'apprêterait à vivre deux bonheurs cette année. Déjà papa d'une fille, Estelle, âgée de 23 ans (presque le même âge que sa nouvelle femme), l'ancien footballeur devrait accueillir son deuxième enfant dans quelques mois.



Jackie Chamoun serait en effet enceinte. "La mariée de 25 ans était en blanc, mais affichait un joli petit ventre arrondi", avance l'hebdomadaire. Des formes que l'on ne distingue pas sur les photos du mariage – sans doute pour préserver la nouvelle – mises en ligne par les médias libanais.



Tout comme Adriana, Christian Karembeu a refait sa vie. Six ans après leur séparation, le célèbre sportif de 46 ans est de nouveau un homme marié. Une nouvelle révélée la semaine dernière par la presse libanaise.



La nouvelle femme de sa vie s'appelle Jackie Chamoun, une ravissante skieuse libanaise de 25 ans originaire de Deir El Kamar, issue d'une des plus grandes familles du Chouf (région naturelle au sud-est de Beyrouth), qui a notamment participé aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.



C'est à cette même époque qu'elle avait fait scandale alors que des photos compromettantes étaient ressorties, un shooting osé réalisé en 2010 pour lequel elle avait été contrainte de s'excuser. Ses photos topless et en petite culotte dans la neige avaient tout particulièrement choqué au Liban.





En 2011, quelques mois après sa séparation d'avec Adriana, Christian Karembeu avait révélé son envie d'être à nouveau papa. "Mais encore faut-il que je trouve la bonne partenaire", avait-il lâché à France Soir. C'est chose faite !



Ce désir d'enfant, Adriana Karembeu ne l'a jamais eu lorsqu'ils formaient l'un des couples les plus médiatisés. Aujourd'hui remariée à André Ohanian, l'ex-top slovaque de 45 ans ne rêve à présent que d'une chose, fonder une famille. Sauf que la nature en décide autrement. Au cours d'une interview accordée à Paris Match, la belle a récemment révélé avoir été victime d'une fausse couche.



