Christophe BIGOT,Ambassadeur de France au Sénégal rend hommage à Joe Ouakam "C’était un immense artiste"

C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès de l’artiste sénégalais Issa Samb dit Joe Ouakam, du nom de son quartier d’origine à Dakar. Il s’est éteint hier à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie.

C’était un immense artiste, tour à tour sculpteur, peintre, critique, poète, acteur, philosophe ou encore dramaturge.

Son dernier combat, a été de défendre sa cour, Agit Art menacée d'être détruite. Véritable laboratoire, lieu de création, d’agitation, de gestation mythique, quasi mystique, cette cour située à deux coins de rue de l’Institut français de Dakar, a attiré depuis plusieurs décennies des artistes, des amis, des intellectuels, et des penseurs du monde entier.

Il était un ami de la France et contribuait activement à l’Institut français de Dakar. Il y venait chaque midi pour déjeuner. De sa table, sa pipe à la bouche, il taquinait tour à tour les clients et le personnel de l’Institut ou du restaurant.

Joe Ouakam, ces derniers mois, avait souhaité préparer en collaboration avec l’Institut français l’exposition « Alem, l’A-venir » dont le vernissage aura lieu à la Galerie Le Manège le mardi 23 mai prochain. Ce projet lui tenait à cœur et nous lui rendrons un vibrant hommage à cette occasion.

J’exprime à sa famille mais également à sa famille des Lébous, à sa famille artistique, culturelle sénégalaise, aux autorités sénégalaises ainsi qu’à tous ses proches, mes plus profondes condoléances et toute ma sympathie dans ce moment douloureux.



Christophe BIGOT

Ambassadeur de France au Sénégal