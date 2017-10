Christophe Bigot : "la France a délivré 2500 visas aux étudiants sénégalais en 2016, 3500 en 2017 et nous projetons d'en délivrer 5000 d'ici 2019" L’Ambassade de France, l’Institut français et l’Espace Campus France à Dakar, en collaboration avec le bureau au Sénégal de l’OFII ont organisé hier lundi à la Galerie Le Manège (rue Parchappe, Plateau) une exposition et une rencontre sur le thème : La mobilité étudiante, un vecteur de développement.

Christophe Bigot en a profité pour évoquer la plateforme France Alumni au Sénégal, dont on célèbre la première année d’existence. L’ambassadeur de France au Sénégal a aussi fait un point d’étape sur l’objectif que s’est fixé l’Ambassade de France de doubler en trois ans, de 2016 à 2019, le nombre de visas d’études en France délivrés chaque année…deux semaines du lancement de la nouvelle procédure « Etudes en France » 2018.



Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2017 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook