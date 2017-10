Christophe Bigot : « le séminaire intergouvernemental a témoigné de la qualité et de la densité des relations bilatérales entre le Sénégal et la France » Pour l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s'est tenu à Matignon a témoigné de la densité des relations entre la France et le Sénégal. Christophe Bigot a aussi loué les feuilles de routes très substantielles et une déclaration conjointe très dense sur la mobilité, l’émergence économique, éducation santé, enseignement supérieur, l’innovation et la sécurité, paraphées par les Premiers ministres respectifs de la France, Edouard Philippe et du Sénégal Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Mercredi 25 Octobre 2017



