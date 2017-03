Chuck Berry, mort d'une légende du rock à 90 ans

Quand Chuck Berry , durant l'hiver 1957, écrit Johnny B. Goode, il ne sait pas que cette chanson va devenir un tube. La chanson raconte l'histoire d'un pauvre gars illettré qui va devenir une star de la



musique. Soixante ans plus tard, au nombre d'hommages, on mesure bien la légende qu'est devenue Chuck Berry. Bruce Springsteen, Ringo Starr, Bette Midler, Mick Jagger et Johnny Hallyday saluent tous le chanteur. Le plus émouvant est celui de Jean-Louis Aubert, car le jour où il partageait la scène avec son idole, il réalisait un rêve d'enfant.



Entre gloire et déboires

Et à Los Angeles, sur le trottoir des étoiles, un fan se rappelle avec émotion sa musique. Il était de Saint-Louis (Missouri), une adolescence agitée, une famille de six enfants, quelques séjours en maisons de redressement et puis ce sera la gloire. Il ne quittera jamais la scène sauf pour quelques passages en prisons pour une affaire de moeurs et quelques démêlés avec le fisc. Samedi soir, le rock a perdu sa plus fascinante légende.



