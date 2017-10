Cinema: 5 films ivoiriens à l’affiche d’un festival international La sixième édition du (Festilag), Festival international du film des lacs et lagunes aura lieu du 14 au 18 novembre 2017. Le Comité de sélection du Festival vient par ailleurs, de dévoiler la liste des 22 films retenus. Ce sont en effet 5 longs métrages, 12 courts métrages et 5 documentaires. Des œuvres venues de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe dont le Mali, le Burkina Faso et de la France.

La Côte d’Ivoire est à l’assaut des différents prix avec au total, 5 productions sélectionnées dans trois catégories.

Dans la catégorie long métrage: « Run » du franco-ivoirien Philippe Lacôte, et « West » de Guessemalé Koui Jean-Marie

Dans la Catégorie court métrage: Diori Djibril Junior avec son film « Le voyage sur les vagues’ » et "Pile à l’heure" de Mariam Doubouya.

Pour la catégorie documentaire, c’est Kouakou N’Goran Fidel avec « Au coeur du palmier ».

L’édition 2017 du Festilag est prévue du 14 au 18 novembre 2017. Comme l’édition précédente, les villes qui accueillont ce festival sont Abidjan et Grand-Bassam.

L’artiste-comédienne, Naky Sy Savané est la promotrice de cet événement, qui a pour but d’encourager et d’encadrer les jeunes porteurs de projets culturels, artistiques et cinématographies.Le Festilag se veut un cadre d’échange sur la formation et les financements des projets des jeunes acteurs culturels.



