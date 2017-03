Cinq ans de Macky Sall au pouvoir: Mankoo parle d’un échec retentissant

"Macky Sall a échoué. Il nous avait promis une refondation des institutions, une transformation structurelle, de notre économie et une création de 500 000 emplois. Tout cela, après cinq ans, n’a pas été réalisé. Le chômage est endémique, l’extrême pauvreté résiste, l’insécurité est totale et nous ne nous entendons pas bien avec nos voisins." C’est la vision que Mamadou Lamine Diallo a sur le bilan des cinq ans de magistère du Président Macky Sall. Le coordinateur du Front pour la défense du Sénégal a fait cette déclaration, à l’issue d’un séminaire de renforcement de capacités sur le processus électoral, tenu ce week-end par la coalition qu’il dirige.



Pour le leader de Tekki, Macky Sall, face à cet « échec retentissant », et son « wax waxeet légendaire » sur la réduction du mandat présidentiel, « utilise l’arme de la répression contre ses opposants. Mais pas seulement, il utilise aussi la justice pour réprimer les opposants, pour les enfermer, les déshonorer et les salir».



Selon les leaders de Mankoo Wattu Sénégal, l’appel des chefs religieux s’adresse directement au président de la République. « Nous avons bien entendu, bien analysé et bien compris l’appel lancé par le khalife des Tidianes et l’archevêque de Dakar. Mais il est en réalité adressé à Macky Sall », déclare M. L. Diallo selon qui, « d’une dictature rampante, on est passé à une dictature debout ».



« Nous n’allons pas accepter un recul démocratique et une confiscation des libertés de ce pays », promet-il.



WalfQuotidien