Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cinq muscles que les femmes apprécient chez les hommes Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 18:04 | | 0 commentaire(s)| Le corps humain est composé au total de 639 muscles. Certains se font voir au travers du corps, d’autres non. Chez les hommes, il y a des muscles, lorsqu’ils sont développés, suscitent de l’attirance chez les femmes. En voici cinq !



Les abdominaux



Les muscles abdominaux se placent en tête de liste. Appelés communément les « tablettes de chocolat », ces muscles sont très appréciés par les femmes. Pour certaines, c’est même un critère important quand il s’agit de dire « oui » à un homme. C’est ainsi que les hommes avec des ventres arrondis n’ont pas assez de chance quand il faut séduire une femme.



Les pectoraux



Les muscles pectoraux se classent en deuxième position. Généralement, les hommes sont ceux qui se focalisent sur la poitrine des femmes. Mais, très souvent l’inverse se produit. Un homme avec une poitrine développée est capable de faire fondre une femme. Les muscles pectoraux sont de véritables armes de séduction.



Les biceps



Les femmes aiment être en sécurité dans les bras de leurs hommes. C’est ainsi qu’une femme sur cinq succombe à des biceps importants. Des bras avec des muscles saillants attirent tout de suite le regard du sexe opposé. Avec de tels bras, elles se sentent rassurées, plutôt que dans des bras moins forts.



Le muscle triceps sural (Mollet)



Les hommes avec de petits mollets n’ont pas toujours la côte avec les femmes. Pour la plupart d’entre elles, les hommes avec le triceps sural développé sont des personnes qui ont confiance en elles, par rapport aux mecs avec des mollets semblable à des baguettes. Ils sont toujours obligés de les cacher.



Les muscles du dos et de l’épaule



Les femmes raffolent des hommes qui ont de grandes épaules et des dos larges. Elles trouvent cela rassurant et protecteur. En plus, elles adorent marcher avec de tels hommes à leurs côtés.



Jaures N’GUESSAN AFK.MAG



Accueil Envoyer à un ami Partager