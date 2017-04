Circulation: Les embouteillages, un cauchemar en plein jour A Dakar, les embouteillages deviennent de plus en plus inquiétants pour les citoyens. Trop fréquents, ils ne se produisent plus seulement aux heures de pointe. Ils vont au-delà et s’étendent désormais aux banlieues.

Les causes sont à chercher dans une démographie galopante mais aussi dans le fait que les principales activités sont concentrées à Dakar. Conséquence, une circulation urbaine lente et pénible, affectant grandement la productivité des citoyens. Ces embouteillages ont, en effet, un impact économique et social considérable en terme de pertes de temps et d’argent.



A Dalifort, les embouteillages sont toujours au rendez-vous. L’anarchie qui règne au marché Gueule- Tapée des Parcelles Assainies en serait la cause. Les vendeurs étalent partout leurs marchandises rendant ainsi la route étroite et l’accès difficile.



Trouvé au volant de son véhicule, dans la file de la circulation, Babacar Sow se dit outré par ce spectacle. « Aux heures de bureau comme de descente, nous sommes retenus par ces embouteillages. Et je suis obligé d’emprunter ce chemin car j’habite non loin d’ici. Les vendeurs qui occupent anarchiquement les lieux sont les principaux responsables. Le maire doit réagir et trouver des solutions à cette situation », assène Babacar Sow.



On avance que la mairie ne s’est pas manifestée depuis que les vendeurs de légumes ont commencé à occuper le trottoir alors qu’ils détiennent leurs propres cantines à l’intérieur du marché.



