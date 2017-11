Circulation d’un faux compte facebook du Directeur Général des Douanes

Monsieur Oumar Diallo, Directeur général des Douanes, informe qu’un profil Facebook utilisant frauduleusement son nom et son image, circule sur ledit réseau social.



Monsieur DIALLO invite l’opinion publique à demeurer vigilante face à ces personnes malintentionnées et à n’accorder aucun crédit à leurs agissements.



Le faux profil a été signalé aux administrateurs de Facebook et dénoncé à la Police nationale à toutes fins utiles.









Bureau des Relations Publiques et de la Communication