Cité de l’Emergence, un cadeau pour le Maroc Lancée en septembre 2014, la Cité de l’émergence devait être livrée 24 mois plus tard. Le président Macky Sall avait lui-même déclenché le compte à rebours, en procédant à la pose de la première pierre.

D’un coût de 21 milliards de francs Cfa, la Cité doit être composée de 17 tours de 10 étages chacune, soit 648 logements, toutes catégories confondues, sur le site de l’ex-gare routière « Pompiers ». Dans ce projet, la construction confiée au groupe marocain Addoha a été fustigée. Et l’Ordre des Architectes du Sénégal a parlé d’une nébuleuse sur le prix des appartements. « Au centre-ville, le mètre carré coûte entre 800 000 F Cfa et 1,2 millions F Cfa et le projet est de l’ordre de 40 milliards F Cfa. Si on y ajoute toutes les taxes et autres, l’appartement peut coûter jusqu’à 60 millions F Cfa, a indiqué M. Diop. La réhabilitation du building administratif a coûté à l’Etat 17 milliards F Cfa, donc comment la construction de ces tours pourrait-elle revenir à 21 milliards F Cfa ? Il y a une nébuleuse qui ne dit pas son nom ! », disait le président de l’Ordre au cours d’une conférence de presse.

