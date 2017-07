Cité parmi les 10 morts du stade Demba Diop : Charles De Gaulle Gomis est bien vivant, il n'était même pas au stade

Ho la boulette ! Cité parmi les 8 victimes du stade Demba Diop, lors de la finale de la coupe de la ligue qui avait opposé l’US Ouakam et le Stade de Mbour, Charles De Gaulle Gomis, étudiant en anglais à l’Ucad est bien vivant et a du mal à comprendre les faits l’associant à ce drame. Il apparaît sur cette vidéo et déverse sa bile sur les journalistes.

