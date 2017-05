Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Citron: pour la santé du corps et de la peau Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Le citron présente des propriétés pharmaceutiques antiseptiques, antibiotiques et antirides.

Le citron n’est pas seulement un agrume riche en vitamine C, mais aussi une plante médicinale puissante qui aide efficacement à combattre les états grippaux, à arrêter les hémorragies et à réguler la tension artérielle.



Il favorise la digestion et la perte de poids, aide à la circulation sanguine et est un anti-inflammatoire puissant. Ses propriétés cosmétiques sont aussi importantes au niveau de la peau, des cheveux, des ongles et des dents. Le citron est un dépuratif excellent, il nettoie le sang et la peau.



Grâce à son fort pouvoir astringent et antibactérien, il lutte contre l’acné et la peau grasse en éliminant les comédons et les points noirs, favorisant ainsi une peau douce. Le citron contribue également à lutter contre les rides, à tonifier et purifier la peau grâce à ses propriétés anti-oxydantes. Par ailleurs, le citron donne un teint lumineux



Le truc : fabriquer une lotion astringente pour la peau à base de citron

- Préparation : faire bouillir, dans une casserole 10 cl d’eau de fleur d’oranger. Retirer du feu et ajouter le zeste d’un citron entier. Couvrir et laisser infuser pendant 24 heures. Filtrer et conserver dans une fiole hermétique que vous laisserez au réfrigérateur.



- Utilisation : appliquer cette préparation matin et soir, avec un coton imbibé de cette préparation. La préparation se conserve dans une fiole hermétique, à laisser au réfrigérateur.



afrik-beaute.com



