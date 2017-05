Clarification de Me Aïssata Tall Sall: « Initiative 2017 n’a jamais été un mouvement de soutien ; il l’est devenu »

Me Aissata Tall Sall a déploré qu’on ait créé à tort ou à raison, la confusion dans l’esprit de l’opinion à propos du mouvement « initiative 2017 ». Elle a donc saisi l’occasion pour apporter les clarifications nécessaires sur ce mouvement créé par Khalifa Sall, Cheikh Bamba Dièye, Moussa Tine, Moussa Sy et elle-même.



« On était cinq, pas plus que cela », précise-t-elle, avant de poursuivre : « nous avons réfléchi et mis en place une plateforme qui nous permettait en tant qu’acteurs du jeu politique, d’aller aux élections législatives. Entre-temps, Khalifa Sall s’est malheureusement retrouvé en prison ».



Entre-temps, elle-même a perdu a mère et elle soutient que « c’est pendant que je vivais ce moment de deuil que j’ai appris que ces gens, qui étaient avec nous pour cette Initiative 2017, ainsi que d’autres camarades, sont partis lancer cette initiative 2017, pour en faire, non seulement un mouvement de soutien à Khalifa Sall et qu’en plus, il va aller avec Mankoo ».



Pendant tout le temps qu’ont duré les discussions, Me Sall rappelle qu’il n’a jamais était question de rejoindre Mankoo. « J’ai assisté à tous les débats, certains ont même eu lieu chez moi. Ils m’entendent tous, Moussa Tine, Moussa Sy, Cheikh Bamba Dièye. Ils ont tous faux. Je ne triche pas ».



D’ailleurs, elle se souvient qu’à l’époque, Mankoo n’était même pas encore créé. Parlant directement de Khalifa Sall, la présidente du mouvement ‘’Oser l’avenir’’ va déclarer : «il m’écoute et m’entend, notre initiative 2017 n’a jamais été un mouvement de soutien, même si je suis d’accord qu’on doit le soutenir. Moi j’ai fait plus que de le soutenir, je le défends ».



Et à ceux qui trouvent que Mme Sall s’est démarquée de Mankoo, elle souligne que cela n’a jamais été le cas, puisqu’elle ne s’est « jamais marquée » dans Mankoo. « Je n’ai jamais été avec Mankoo, je n’ai jamais discuté avec Mankoo. Nous n’étions que 5 responsables politiques et on a été loin, très loin de cette vision. Au contraire, on était partis pour assumer ce que nous sommes, c’est-à-dire une initiative 2017, qui partirait à la conquête des suffrages des Sénégalais »,

reprécise-t-elle.



Lequotidien

