Clash Chris Brown et Soulja Boy : Ils se battent pour Karrueche Tran ! Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 22:13 | | 0 commentaire(s)| Nouvelle année, nouveau clash ! Les rappeurs Chris Brown et Soulja Boy se sont retrouvés dans une dispute sur Instagram par vidéos interposées, et ne cessent de faire le buzz depuis ce lundi 2 janvier 2017. La cause de leur dispute ? La jolie Karrueche Tran. On vous explique tout !

Pour resituer les choses, il semblerait que tout soit parti d'un simple "like". En effet, Soulja Boy aurait aimé une des photos de Karrueche Tran sur Instagram, et aurait liké la dite photo. Furieux, Chris Brown l'aurait ensuite appelé pour l'insulter. "Chris Brown vient de m'appeler et me dit qu'il va venir me casser la figure parce que j'ai aimé une des photos de Karrueche Tran sur Instagram. Ce n*gro est un vrai c*nnard" a tweeté Soulja Boy.

Au début, l'ex de Rihanna avait gardé le silence, mais c'était mal le connaître.

Lui aussi s'est mis à insulter Soulja Boy sur Instagram, après avoir publié quelques vidéos embarrassantes de son nouvel ennemi, notamment une où Soulja Boy fait une reprise d'une chanson de Chris Brown. Il demande ensuite à Soulja Boy de le rejoindre sur un ring de boxe.

Les deux rappeurs multiplient ensuite les disputes interposées, pour le plus grand bonheur de leurs fans qui s'amusent à tout commenter. Le nom de la fille de Chris est même évoqué. En effet Chris ose dire à son ennemi : "Ma fille a deux ans, mais elle est cinq fois plus riche que Soulja Boy, il a le seum". Soulja pour se justifier est ensuite allé chercher sur internet une preuve de sa richesse qui s'élève à 23 millions de dollars. "5 fois plus riche que moi? Donc elle a une fortune de 100 millions ?". Bref, ils nous ont donné mal à la tête. On vous laisse suivre leurs ébats sur Instagram.

Le mannequin Karrueche Tran de son côté s'est contentée d'un tweet plein d'humour "Bon, j'ai des devoirs à faire", accompagné d'un émoji évoquant la paix.



source: public



