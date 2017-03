Clash avec Barthélémy Dias: Le coup de fil d’Aliou Sall et la réponse de Jean-Paul Dias

Après son clash avec Barthélemy Dias, Aliou Sall a appelé Jean-Paul Dias, le père de celui-ci, pour s’excuser. Dans la réplique d’Aliou Sall il avait annoncé que ladite famille ne lui faisait pas peur puis qu’il avait déjà battu le père avant de dire du fils que c'est un un meurtrier. Il est ainsi revenu sur ses propos avec un ton de regret. Voici ici dressée un extrait de la lettre adressée à Jean-Paul Dias par Aliou Sall:



«Bonsoir Doyen,

Je tenais à vous appeler personnellement pour vous présenter mes excuses . J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour vous, compte tenu de tout ce que vous avez fait pour le Sénégal. Je regrette de m’être emporté et d’avoir eu ces propos à votre endroit. Cela n’est pas conforme à mon éducation encore à l’image de patriarche et d’homme d’Etat que j’ai de vous».



Répondant aux excuses d’Aliou, Dias-père dira ceci:



«Vous savez que j’ai beaucoup de respect pour vous mais il faut arrêter de me mêler à vos histoires avec Barthélemy. Certes, je n’ai pas été d’accord pour votre candidature à la mairie de Guédiawaye mais je vous ai personnellement félicité et assuré de mon soutien. J’accepte vos excuses ,mais il faut qu’elles soient publiques».



Tout est bien qui finit bien, dira l’autre !



