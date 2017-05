Clash entre Macky Sall et Thierno Alassane Sall, les médiateurs entrent en action Pour éteindre le feu entre le Président Macky Sall et son désormais ex-ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall, des médiateurs sont entrés en action pour réconcilier deux compagnons de longue date. Mais ces bonnes volontés qui sont nichées au palais de la République et en dehors, se heurtent à l'intransigeance de TAS qui reste pour le moment, injoignable.

Comme la Première Dame Marième Faye l'avait fait pour Youssou Touré, après sa retentissante défenestration du gouvernement, la médiation est tout ce qui reste pour éviter la séparation définitive entre le Président Sall et son ancien ministre de l'Energie. Des bonnes volontés ont entrepris de faire des démarches pour les rapprocher. Parmi celles-ci, des personnalités du Palais et d'en dehors, qui font tout pour recoller les morceaux entre les deux membres fondateurs de lAPR (Alliance pour la République).



Comme elle l'avait fait pour Youssou Touré après sa fracassante démission de l'attelage gouvernemental, la Première Dame serait montée en première ligne pour jouer à la médiatrice, à côté d'autres bonnes volontés.. Mais pour le moment, tous se heurtent à l'intransigeance de Thierno Alassane Sall, qui est resté injoignable sur son téléphone.



La subite sortie du ministre de l'Energie du gouvernement a permis de savoir que les ressources pétro-gazières du Sénégal aiguisent des appétits sur fond de voiles de mystère qui ont abouti au clash entre le chef de l'Etat et le ministre en question. Après que les raisons de la déchirure ont été connues de tous, il y a à craindre que le ministre démissionnaire ou limogé, rejoigne les rangs de l'opposition pour tirer avec elle sur le régime et sa gestion des gisements concernés.



En tout cas, en attendant que les tentatives de médiation entreprises, réussissent ou échouent, du côté du camp de Macky Sall, des responsables comme Youssou Touré considèrent le départ de Thierno Alassane Sall comme un non-événement. En réagissant à ce départ, le ministre Touré a fait savoir que "le fait qu'une personne ou deux quitte le gouvernement, n'est pas un événement". Pour lui, "si le Président n'est pas satisfait d'un ministre, ce dernier n'a plus sa place dans le gouvernement qu'il doit quitter".



Mais cette position de Youssou Touré est contrariée par Ousmane Sonko. En effet, le président du PASTEF (patriotes du Sénégal pour le travail et la fraternité qui a réagi au départ de Thierno Alassane Sall, soutient lui que " ce divorce était prévisible car Thierno Alassane Sall est l'un des rares ministres de la galaxie beige-marron qui semblait avoir des valeurs intellectuelles et morales intactes", lance-t-il.



