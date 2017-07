Clash entre Neymar et Semedo à l’entraînement (vidéo) Neymar Jr. s’est embrouillé avec Nelson Semedo à l’entraînement du FC Barcelone, jeudi à Miami.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 20:27

La température est montée de quelques degrés dans le vestiaire du FC Barcelone. Alors qu’il affichait depuis le début de la préparation estivale un large sourire à l’entraînement, malgré les négociations en cours entre le Barça et le PSG pour son transfert, qui serait désormais imminent, Neymar Jr. a brutalement quitté la séance, jeudi à Miami.



La raison ? L’attaquant brésilien (25 ans) s’est accroché avec Nelson Semedo, la toute dernière recrue blaugrana. Sur les images, filmées par le Daily Mail, on aperçoit le n°11 blaugrana sortir de ses gonds et il faut l’intervention de Sergio Busquets, qui le retient, pour mettre un terme à l’altercation. "Ney" quitte ensuite le terrain, furieux.



L’international auriverde serait-il tendu parce que son avenir se joue en coulisses ? Possible. D’autant que son arrivée à Paris serait désormais imminente. L’opération commerciale qu’il devait honorer à Shanghai, le 31 juillet, a été annulée car "le joueur et son staff sont impliqués dans un transfert", dixit une société chinoise.

