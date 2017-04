Clasico: Le gros coup de sang de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo était particulièrement remonté contre ses coéquipiers après le but concédé par le Real Madrid à la dernière seconde du Clasico face au Barça dimanche soir (2-3).

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2017

Il n’a pas, mais alors pas du tout aimé. S’il a traversé comme une ombre le choc perdu 3-2 par le Real Madrid face au rival barcelonais dimanche soir, Cristiano Ronaldo a tout de même trouvé le moyen de s’en prendre à ses coéquipiers à la fin du match.



En cause, le but concédé par le club merengue à la dernière seconde, œuvre d’un Lionel Messi auteur d’un doublé et grand bonhomme de la soirée. Ce qui a aussi dû particulièrement énerver le Portugais.



«CR7» a ainsi reproché à ses partenaires d’avoir laissé notamment Sergio Roberto remonter le terrain sur ce but vainqueur des Catalans. "Il fallait faire faute !", a-t-il ainsi hurlé, fou de rage, devant le banc de touche et un Zinedine Zidane encore sous le choc…

