Clasico - Piqué-Ramos, un duel à surveiller Partenaires en sélection espagnole, Gérard Piqué et Sergio Ramos sont de véritables ennemis en club. Rivaux en étant très proches respectivement du Barça et du Real, les deux défenseurs s'apprêtent à disputer un gros match ce dimanche soir. D’ailleurs, un match décisif.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2017 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|



Real-Barça, c'est l'opposition entre deux entités, deux façons de voir le football. Et qui mieux que Sergio Ramos et Gérard Piqué pour symboliser cette rivalité ? Les deux joueurs ont la même nationalité mais n'ont pas la même manière de voir les choses sur un terrain. Plus bagarreur, peut-être plus vicieux, Ramos a un style différent de celui de Piqué, plus relanceur dans l'âme, patte du Barça.



Un échangé musclé entre les deux hommes dans la semaine



Le dernier épisode de leur rivalité date d'il y a quelques jours, lors du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Grâce à un arbitrage généreux, le Real s'en est sorti, ce qui a entraîné une réaction pleine de sens de Piqué sur son compte Twitter qui a préféré mettre trois points de suspension en commentaire. La réponse de Ramos n'a pas tardé à fuser : « Qu'il se repasse le match contre le PSG et on verra s'il pense la même chose. Attendons de voir ce qui va se passer contre la Juve et on verra si les points de suspension reviennent. Nous avons réussi notre examen, maintenant, au tour des autres. »



Finalement, le Barça s'est fait éliminer. Le défenseur du Real affirme tout de même qu'une « relation harmonieuse » unit les deux hommes. Le Barcelonais a en tout cas remporté plus de « Clasico » (52% de victoires contre 33% pour son rival). Un Ramos plutôt indiscipliné puisqu'il a reçu 4 cartons rouges lors de ces confrontations, contre aucun pour Piqué. On se souvient notamment de son expulsion à la fin du fameux match au Camp Nou en 2010 qui avait vu les Blaugrana littéralement étriller le Real (5-0).



Aussi chaud sur le terrain qu'en tribunes, ce Real-Barça promet d'être bouillant ce dimanche soir.





Thierno Malick Ndiaye avec sportorange

