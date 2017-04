Clasico – Zidane : « trop d’occasions manquées »

« Je ne sais pas si Piqué a influencé l’arbitre et je ne veux pas le savoir. L’arbitre a décidé de sortir le rouge pour Ramos et il faut l’accepter, c’est tout. Ce qu’on va retenir, ce sont les occasions de tuer le match en notre faveur. Aujourd’hui, c’est seulement à cause de ces occasions manquées, qu’on a de la déception. Ce n’est pas la première fois qu’on affiche ce manque cruel de réalisme au cour d’un match.



Contre un rival comme le Barça, qui joue bien le football, on est toujours punis à la fin. Mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, rien ne va changer, on va continuer. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas une victoire ou une défaite qui doit changer notre façon de faire.



On a toujours notre destin en mains et on est déjà tourné vers la Corogne mercredi », c’est du moins la réaction de l’entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane en conférence de presse d'après-match.