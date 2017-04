Clasico – le Bernabèu sera l’épicentre du football à 18H45, tout est possible dans ce match Real et Barça se sont déjà affrontés à de nombreuses reprises, mais chaque Clasico est spécial autant que différent. D'autant plus s'il arrive en plein sprint final de la Liga et avec les deux équipes aux deux premières places du classement. Le Real Madrid est lui, à la recherche d'une victoire qui lui permettrait de renforcer sa première place et de prendre le large, soit six points d'avance, sur Barcelone (18h45 GMT). Tout cela à un mois de la fin du championnat alors que les hommes de Zidane ont encore un match en retard à disputer à Vigo.

Ce soir, le Santiago Bernabéu sera de nouveau l'épicentre du football mondial. Durant 90 minutes, tout s'arrêtera pour vivre l'un des plus grands spectacles possibles. Le stade blanc présentera l'ambiance des grands rendez-vous pour soutenir un Real Madrid à la recherche d'un succès qui pourrait être décisif. Équipe et public tenteront de prolonger lors du Clasico, la spectaculaire série de 21 matchs sans défaite à domicile en Liga.



Des Madridistas en grande forme

En plus du facteur Bernabéu, les Madridistas possèdent de nombreux arguments pour être optimistes. Parmi eux se trouvent le coup de boost au moral après avoir éliminé le Bayern de la Ligue des Champions ou encore la grande forme que vit une équipe qui a remporté neuf de ses dix derniers matchs. De plus, l'effectif démontre une grande fiabilité, peu importe quel joueur est aligné.





Le Bernabèu, seul stade invaincu de Liga

« Nous affrontons une grande équipe. Nous devrons faire notre maximum. Pour gagner, il faudra faire un grand match », a averti Zidane lors de sa dernière conférence de presse. L'entraîneur récupère Bale dans une liste de 20 joueurs convoqués. Cristiano Ronaldo, en grande forme après ses cinq buts face au Bayern, et Benzema, toujours très efficace face à Barcelone à domicile, seront eux, bien présents.





Face au Real, la meilleure attaque de Liga

Pour leur part, les Blaugranas abordent ce Clasico après avoir été éliminés de la Ligue des Champions par la Juventus. Seconds de la Liga avec 72 points, ils ont un bilan de 10 victoires, trois nuls et trois défaites à l'extérieur. Avec 91 buts marqués, ils forment la meilleure attaque de la compétition. « C'est une journée décisive qui peut décider de la Liga ou la laisser ouverte. Pour nous, c'est une finale », a indiqué Luis Enrique, face à la presse.



La Liga se joue au Bernabéu et le spectacle est garanti. Le match peut basculer à n’importe qu’elle moment.





