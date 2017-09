Classement FIFA: Le Sénégal derrière l'Egypte et la Tunisie La FIFA a publié ce jeudi 14 septembre 2017, son classement mensuel des nations. L'Egypte reste en haut du classement et occupe toujours la première place.

Les "Lions" occupent toujours la troisième place. Mais ils restent cette fois-ci derrière l’Egypte et la Tunisie, qui vient de devancer la RD Congo. Le Cap-Vert a signé la meilleure progression en termes de places et de points, du nouveau classement FIFA.



Il est récompensé de son mois d’août marqué notamment, par la double victoire devant l’Afrique du Sud en éliminatoires du Mondial 2018. Il devra jouer son prochain match contre le Sénégal.



Si l’Egypte mène toujours la danse dans la zone Afrique, les Pharaons, 30es mondial, perdent cinq places et sont désormais talonnés par la Tunisie (31e, +3). A l’image du Sénégal (33e, -2), de la RD Congo (42e, -14), du Nigéria (44e, -6) et du Cameroun (45e, -10).



Les "Lions" perdent donc deux places sur le plan mondial. Il faut noter aussi que l'Allemagne redevient numéro 1 mondial, devant le Brésil et le Portugal.

