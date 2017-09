Classement FIFA: Le Sénégal perd 2 places

L’équipe du Sénégal a reculé de deux rangs entre les mois d’août et septembre dans le classement FIFA, passant de la 31-eme à la 33-eme place, rapporte le site de l’instance dirigeante du football mondial.



Ce recul est lié certainement aux deux matchs nuls 0-0 et 2-2 enregistrés contre le Burkina Faso lors des 3-eme et 4-eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde.



En Afrique, le Sénégal est classé 3-eme derrière respectivement l’Egypte, 30-eme mondiale et la Tunisie 31-eme mondiale.



Au niveau mondial, le champion du monde en titre, l’Allemagne supplante le Brésil à la première place.



Le Brésil est 2-eme et le Portugal qui a progressé de trois places, occupe le 3-eme rang.



Le classement FIFA tient compte des résultats enregistrés par chaque sélection sur les 4 dernières années, les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.



Dans ce classement, les points sont calculés en fonction de l’importance du match (amical, match de qualification à la CAN, au Mondial, à la phase finale de CAN et à la Coupe du monde), de la valeur de l’adversaire selon son classement mondial et du coefficient de sa confédération.



Aps