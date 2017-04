Classement FIFA avril 2017: Les Brésiliens en n°1, le Sénégal 30e

Son élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010 face aux Pays-Bas avait eu raison de son titre de numéro un. En remportant la finale de la compétition face aux Oranje, l’Espagne devenait championne du monde et récupérait du même coup, la première place du classement.



Toutefois, les récentes victoires de la Seleção aux dépens de l’Uruguay et du Paraguay lui ont permis non seulement d’assurer sa place pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 mais aussi de retrouver le sommet de la hiérarchie du football mondial.



Avec 109 matches disputés en mars, cette édition du classement a subi de nombreux bouleversements. Seules dix-neuf associations membres, sur les deux cent onze que compte la FIFA, occupent la même place que lors de l’édition précédente. Parmi ces dix-neuf exceptions, cinq figurent dans le Top 10 où la Suisse a fait son entrée (9e, plus 2) au détriment de l’Uruguay (15e, moins 6).



En Afrique, le classement est dominé par l'Egypte 19e au plan mondial alors que le Sénégal chute de deux places et se retrouve 30e.

Résumé :

Leader

Brésil (plus 1)



Entrée dans le Top 10

Suisse (9e, plus 2)



Sortie du Top 10

Uruguay (15e, moins 6)



Nombre total de matches disputés

129



Plus grand nombre de matches disputés

Djibouti (4 matches)



Plus grande progression en termes de points

Brésil (plus 127)



Plus grande progression en termes de places

ARY Macédoine (plus 33)



Plus grand recul en termes de points

Liberia (moins 146)



Plus grand recul en termes de places

Liberia (moins 39)



Nouvelles entrées dans le classement

aucune



Sorties du classement

aucune



Équipes inactives non classées

aucune



source: fifa.com