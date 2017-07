Classement FIFA: les "Lions" se maintiennent à la 27e place mondiale

Le Sénégal demeure la deuxième nation africaine de football derrière l’Egypte, les "Lion"s se maintenant à la 27e place du nouveau classement mensuel de la FIFA, publié ce jeudi.



Si les "Lions" restent à la place qu’ils occupaient lors du précédent classement, les "Pharaons" ont au contraire reculé, de quatre rangs.



Le nouveau classement de la FIFA a été fortement influencé au niveau mondial par la Coupe des Confédérations, qui a permis à son vainqueur, l’Allemagne, de s’emparer de la première nation mondiale.



Vainqueur de ce tournoi opposant les champions d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’Afrique, l’équipe conduite par Joachim Löw coiffe le Brésil, la première nation qualifiée sur le terrain pour la Coupe du monde Russie 2018, avec un groupe fortement remanié comparé à l’équipe allemande sacrée championne du monde en 2014.



L’équipe brésilienne se retrouve à la 2e place devant l’Argentine et le Portugal, demi-finaliste de la Coupe des confédérations, qui accède à la 4e place.



Au niveau africain, le Cameroun (36e mondial), champion d’Afrique en titre, qui n’a remporté aucun de ses trois matchs de poule lors de la Coupe des confédérations, a perdu 4 places sur le plan mondial mais reste 5e sur le continent.



Le Burkina Faso (44e mondial), prochain adversaire du Sénégal lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde (août et septembre prochain), perd trois places sur le plan mondial mais demeure à la 7e place continentale.



Le quinté africain de ce classement est constitué de l’Egypte (24e), du Sénégal (27e), de la RD Congo (28e), de la Tunisie (34e) et du Cameroun (36e).



En Afrique, l’une des meilleures progressions a été réalisée par la Mauritanie, qui a gagné 23 places, passant de la 104 e à la 81e place mondiale entre juin et juillet.



Les modalités de ce classement FIFA tiennent compte des résultats enregistrés par chaque sélection sur les 4 dernières années, les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.



Dans ce classement, les points sont calculés en fonction de l’importance du match (amical, match de qualification à la CAN, au Mondial, à la phase finale de CAN et à la Coupe du monde), de la valeur de l’adversaire selon son classement mondial et du coefficient de sa confédération.



Aps